«Хорошо, что обошлось без жертв». В якутском селе Чкалово рухнула крыша коровника

Фото: Мари АРС, t.me/gazetahangalas

26 марта после вечерней дойки в коровнике СХПК «Тит-Ары» в селе Чкалово Хангаласского района рухнула часть крыши, сообщает в телеграм-канале районная газета «Хангалас».

Отмечается, что коровник был построен еще в 1983 году и уже давно признан ветхим и аварийным. Тем не менее, он продолжает работать, хотя и с риском для жизни. В данное время провал в крыше затянули тентом, идут работы по усилению кровли – ставятся дополнительные балки, убран снег с крыши.

Фото: Мари АРС, t.me/gazetahangalas

– В этом коровнике содержится около 200 голов КРС и молодняка. Во время обрушения в этой части коровника не было ни людей, ни животных. Хорошо, что обошлось без жертв, – говорит директор СХПК «Тит-Ары» Вячеслав Владимиров.

Фото: Мари АРС, t.me/gazetahangalas

По его словам, в последние три года обрушение кровли происходит постоянно: первое было до начала зимовки скота в 2021-м году, второе – в марте 2022 года и третье практически в это же время. И все это время работники СХПК проводят работы по усилению кровли и стен коровника.

Фото: Мари АРС, t.me/gazetahangalas

– Мы ежегодно обращаемся в Минсельхоз республики о выделении средств на постройку нового коровника. Увы, пока приходят отказы – средств на всех не хватает. Возможно, в этом году нам выделят хоть какую-то часть из запрашиваемой суммы, проект нового коровника у нас готов, - вздыхает Владимиров.

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