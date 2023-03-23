Стала известна причина подорожания перелетов из Якутска в Москву

В Главном агентстве воздушных сообщений объяснили подорожание авиабилетов из Якутска в Москву Фото: Олег УКЛАДОВ

Якутяне заметили, что стоимость авиабилетов в Москву увеличилась. За разъяснениями «КП – Якутия» обратилась в Главное агентство воздушных сообщений

После новостей о перелетах за 15 тысяч рублей, многие жители Якутска удивляются тому, что на деле сталкиваются с куда более высокими ценами. Авиакассы и сайты авиакомпаний порой предлагают варианты только за 40 и 60 тысяч рублей и выше.

Билеты в Москву на ближайшие даты. Источник: gavs.yakutia.ru

Начальник отдела маркетинга ГАВС Якутии Ольга Шевченко связала рост цен на билеты с высоким спросом.

– На ближайшие дни стоимость билетов из Якутска в Москву действительно возросла. Это связано с тем, что начинаются школьные каникулы, и очень большой спрос именно на это направление, а также по маршруту Якутск – Санкт-Петербург. Думаю, пассажир столкнулся с ситуацией, когда на рейс мало мест, тогда цены действительно высоки, – рассказала она.

Она пояснила, что авиационная система продаж так устроена, что сначала всегда предлагаются и, соответственно, быстрее заканчиваются билеты по самым низким тарифам на рейс. Затем продаются оставшиеся варианты, стоимость которых гораздо выше. В последнюю очередь реализуются билеты по базовым тарифам эконом-класса (от 40 тысяч рублей), или в бизнес-класс, где цены начинаются от 70 тысяч и выше.

Последний билет на рейс в четверг, 24 марта. Источник: gavs.yakutia.ru

ГАВС рекомендует заранее заботиться о перелетах, чтобы успеть воспользоваться льготными, субсидированными тарифами, а также самыми минимальными предложениями от авиакомпаний.

– Якутяне очень любят путешествовать, и часто бывает, что нет мест на рейсах, – заключила представитель государственного агентства по продаже билетов.

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