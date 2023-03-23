АЛРОСА помогает: как быстро освоиться в алмазной промышленности

Токарь с прииска «Маят» Иван Соголов. Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

О том, как система наставничества помогает новичкам быстрее освоиться на алмазном производстве, - в нашем материале.

АЛРОСА - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «МЕСТНЫЕ КАДРЫ - В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

При оценке результата работы участников в первую очередь учитываются такие характеристики, как процент трудоустройства местного населения и закрепление на постоянной основе, организация стажировок для молодых специалистов, трудоустройство безработных после прохождения профессионального обучения по направлению службы занятости и информационное сопровождение реализации проекта в средствах массовой информации.

- Проект реализуется с 2017 года и имеет мультипликативный эффект. С одной стороны, обеспечивает предприятия необходимыми трудовыми ресурсами, а с другой - занятость населения, а значит, и стабильные доходы жителей Якутии. Конкурс проводится для выявления лучших практик реализации проекта, а также поощрения работодателей за вклад в развитие рынка труда Республики Саха (Якутия), - отметила Елена Калашникова, председатель Государственного комитета РС(Я) по занятости населения. - Современная кадровая служба по управлению персоналом многофункциональна и отвечает за мотивацию, обучение, профессиональное развитие работников, корпоративную культуру компании. Поэтому от грамотной работы с кадрами в немалой степени зависит и коммерческий успех предприятия.

Елена Калашникова, председатель Государственного комитета РС(Я) по занятости населения. Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

По направлению «Промышленность и энергетика» в число победителей вошла АЛРОСА. А заслуги некоторых сотрудников компании отметили особо. Главный специалист отдела мотивации персонала ООО «АЛРОСА Бизнес-сервис» Елена Ахизер получила благодарственное письмо от первого заместителя Председателя Правительства РС(Я) К. Е. Бычкова за активное участие и личный вклад в реализацию проекта «Местные кадры - в промышленность». Помимо этого, благодарственные письма Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения получили Владимир Петров, менеджер по набору персонала «Алмазы Анабара», и Евгения Гришанова, главный специалист центра методологии кадрового администрирования и трудовых отношений АЛРОСА. Благодарственное письмо Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) получила Юлия Брусенская, эксперт направления профориентации и работы с молодежью Корпоративного университета АЛРОСА.

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, миссией которого является признание особого статуса педагогических работников, в том числе тех, кто выполняет наставническую деятельность. В современной промышленности роль наставников выросла многократно. Это связано с усложнением специализации большинства рабочих профессий, внедрением ИКТ и промышленных технологий. Особенно актуально наставничество для Якутии, где с ростом промышленного производства на предприятия все чаще приходят люди, не имевшие опыта работы в промышленности, например из сельской местности. В АЛРОСА институт наставничества функционирует уже многие десятилетия и получил высокую оценку не только в республике.

Так, проект «Местные кадры - в промышленность» на примере компании АЛРОСА стал призером в номинации «Лучшие практики адаптации, сопровождения и построения карьерной траектории молодого специалиста» Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. За звание лучшего боролись около тысячи участников из 73 регионов страны.

Программа производственного наставничества АЛРОСА была признана одной из наиболее эффективных в стране. Жюри высоко оценило креативность и результативность подходов к работе с новыми сотрудниками, а также перспективность дальнейшего развития программы.

В АЛРОСА - крупнейшей производственной компании Якутии - работают более 30 тысяч человек. И это уникальные специалисты, которые трудятся в суровых условиях Крайнего Севера. Для того чтобы молодые специалисты как можно быстрее вникали в сложный производственный процесс, к каждому из них прикрепляется наставник, который подсказывает и помогает освоиться на рабочем месте. Подобная система в АЛРОСА действовала давно, но год назад ее решили усовершенствовать.

Руководитель направления программ развития персонала АЛРОСА Юлия Карманова. Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

- Для состоявшихся профессионалов важно передавать свои знания и навыки новым работникам, тем, кто со временем придет им на смену. Поэтому опытный работник, за которым закрепляется молодой сотрудник, должен уметь объяснять нередко сложные вещи, связанные с процессом производства, и обладать для этого не только соответствующей квалификацией в своей области, но и определенными педагогическими навыками, - уточняет руководитель направления программ развития персонала АЛРОСА Юлия Карманова.

Сами наставники тоже предварительно проходят курсы. Им объясняют, как правильно обучать взрослых, налаживать контакт и обратную связь.

- Перед началом обучения я думал, что имею большой опыт наставника. Но оказалось, я знаю не все. Мне показали, как можно без принуждения, даже в игровой форме наладить обучение, заинтересовать и вовлечь в коллективную работу молодых ребят. Это помогает им гораздо быстрее освоиться на новом месте - даже тем, кто не имеет опыта работы на производстве, - считает наставник Дмитрий Шарманжеев, который работает энергетиком ЦСО «Энергетика» в АЛРОСА.

Молодым специалистам, которые выходят на рынок труда, не хватает практических навыков. Как показала практика в якутской алмазной компании, сопровождение более опытного товарища становится гарантией закрепления новых сотрудников на рабочем месте.

Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

ИВАН СОГОЛОВ: «В КОМПАНИИ У МЕНЯ БЫЛИ ХОРОШИЕ НАСТАВНИКИ»

Так получилось, что место своей работы токарь с прииска «Маят» Иван Соголов выбрал по прописке - захотелось побывать на своей малой родине, в поселке Эбелях Анабарского района. В 1990-х годах в Амакинской ГРЭ работали родители Ивана.

- Привезли меня в поселок Эбелях, когда мне было 7 лет, мы тогда жили в балках. Там же я пошел в школу. Тогда поселок был еще новым. Детсад, школа, клуб - нам всегда было чем заняться и дало свои плоды. Выпускники музыкальной школы и творчества, много спортсменов-разрядников, среди которых был и я. Занимался боксом, баскетболом, волейболом, футболом, активно участвовал в самодеятельности поселка и школы, - рассказывает Иван.

Окончив школу, он начал работать на Анабарской УМТС подсобным рабочим. В 2003 году пошел в армию, служил в погранвойсках командиром кавалерийского отделения. После армии, в 2006 году, устроился учеником токаря 4-го разряда. В течение 7 лет работал токарем в Анабарском ГОКе, Айхальском ГОКе, Удачнинском ГОКе, Алданзолото, Бурятзолото. И тут активная жизненная позиция помогла Ивану быстро вливаться в коллектив предприятий, осваивать специальность.

- В 2013 году я решился приехать обратно на родную землю, где устроился в «Алмазы Анабара» токарем. В компании у меня были хорошие наставники, многому обучили. Теперь и я помогаю молодым ребятам освоиться. У нас тут принято передавать свой опыт коллегам. Поэтому хочу поблагодарить руководство и коллектив за поддержку молодых специалистов, за возможность обучаться и развиваться, как в свое время опору получил и я, - добавил наш собеседник.

Иван Соголов. Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

СПРАВКА КП

Проект «Местные кадры - в промышленность», который успешно реализует в Якутии Государственный комитет по занятости населения, также включает в себя организацию программы профессионального обучения, дополнительного образования граждан и стажировку для молодых специалистов. Так, в 2022 году 16 студентов смогли пройти целевое обучение в образовательных организациях Якутии. По программам дуального обучения в Региональном техническом колледже в городе Мирном прошли подготовку 156 студентов, а для 18 молодых специалистов АЛРОСА организовала стажировку в Айхальском и Мирнинско-Нюрбинском ГОКах.

Реклама. Акционерная компания «Алроса» (ПАО). LjN8KE9cu