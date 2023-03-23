Увековечить в цифре

Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

Вот уже второй год в Якутии работает Арктическая креативная академия, благодаря которой дети и молодежь из арктических и северных улусов создают современные проекты в области киноискусства, IT, журналистики, digital-сферы. При поддержке якутской алмазной компании академия реализует проект «Календарь предков», который призван с помощью современных технологий сохранить нематериальное культурное наследие республики.

АЛРОСА с 2016 года финансирует целевую программу Фонда будущих поколений «Во имя будущего». Только за первые 5 лет ее действия в столице, городах и селах республики было построено и введено в строй 13 объектов социального назначения, реализовано множество социальных проектов, направленных на воспитание здорового и всесторонне развитого поколения якутян, поддержку семьи и детства.

Одним из самых ярких таких проектов последних лет стала Арктическая креативная академия, организованная Единым ресурсным центром при Фонде будущих поколений.

Объединив 14 арктических и северных районов республики, академия ставит перед собой глобальную задачу: поддержать развитие человеческого капитала в Арктике. А добиться этого в центре намерены путем формирования сообщества талантливых детей и молодежи, профессиональных наставников, которые не только увлечены креативными и самобытными проектами, но и хотели бы увековечить их в цифре, в мировой сети.

ЦИФРОВОЙ «КАЛЕНДАРЬ ПРЕДКОВ»

В этом году среди многочисленных проектов академии стартовал конкурс цифрового творчества «Календарь предков». По словам организаторов, он позволит более глубоко отнестись к вопросу сохранения нематериального культурного наследия на всех уровнях. К участию в конкурсе приглашаются творческие люди в возрасте от 10 до 35 лет из арктических и северных районов республики, которые готовы рассказать о традиционной культуре народов Арктики и Крайнего Севера посредством фото-, видео-, аудио-, текстовых или анимационных материалов.

«Календарь предков» соберет сказки, традиции, обычаи, найденные и запечатленные со слов старожилов и носителей культуры. Помимо этого, будут созданы общественные креативные пространства для развития творческого потенциала детей и молодежи. Образовательный проект получил поддержку президентского фонда культурных инициатив.

Ольга Вешникова (справа). Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

- Проект вызвал большой интерес у детей и молодежи арктических и северных улусов и не только, поэтому мы решили масштабировать его на всю республику. Ведь Якутия - это кладезь культурного наследия и один из лидеров в развитии креативной индустрии. Уникальность конкурса заключается во вкладе детей и молодежи в сохранение культуры, традиций, обычаев. Это выражение любви к своей Родине и желание рассказать о ней, о ее жителях и их наследии, - отметила генеральный директор Единого ресурсного центра Якутии Ольга Вешникова.

Каждый участник конкурса может представить на суд жюри несколько работ в разных формах и разных номинациях. По итогам будут определены по два победителя в каждой возрастной категории в семи номинациях: «Хранители культуры», «Артефакты культуры», «Обычаи и ритуалы моего народа», «Песни моего народа», «Сказания моего народа», «Танцы моего народа» и «Священные места».

Самое главное, участвуя в конкурсе, ребята сами создают своеобразный цифровой архив народной культуры, у них появляется мотивация к ее изучению и сохранению. Далее со своими работами выпускники академии смогут участвовать в различных грантовых конкурсах.

- В результате мы должны сформировать цифровой архив нематериального культурного наследия Севера. В этом и заключается задача нашего проекта. Однако уникальность еще и в том, что мы ищем ресурсы и привлекаем их для того, чтобы открывать креативные пространства. Такие структуры мы уже создали в семи арктических районах республики. Этот проект реализуется благодаря системной поддержке АЛРОСА, которая финансирует программы Целевого фонда будущих поколений. Без внимания нашей родной компании, без поддержки глав администраций арктических и северных районов на местах мы не смогли бы так скоро добиться впечатляющих результатов. Ведь идей у нас много и финансирование достойное. Так что я думаю, этот проект станет долгосрочным. Мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем его продолжать, - рассказала Ольга Вешникова.

КРЕАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ - ДЕТЯМ АРКТИКИ

С момента начала своей работы академия реализует пять образовательных программ: «Кино Lab», «Медиа», «IT-технологии», «Мультилингва» и «Проектная мастерская». Созданы семь креативных общественных пространств в Анабарском, Булунском, Момском, Оленекском, Среднеколымском, Усть-Янском и Эвено-Бытантайском улусах. Работникам центра удалось обучить и подготовить 314 наставников (менторов) из числа специалистов в сфере образования, культуры и НКО. Все программы для обучения школьников записаны в виде коротких видеоуроков, благодаря финансированию АЛРОСА закуплены ноутбуки, камеры, литература по креативной индустрии, стартовые наборы креативного общественного пространства: техническое оборудование, чемоданчик тренера по групповой коммуникации и другие необходимые принадлежности. Кроме того, проводятся выездные образовательные мероприятия в арктических улусах.

Главная цель этой работы - научить детей Арктики уже сейчас применять гибкие навыки проектного и креативного мышления.

- Мы не просто так задались целью решить проблему цифрового и информационного неравенства детей и молодежи Арктики. В результате обучения в нашей академии должно сформироваться сообщество талантливых детей и молодежи арктических и северных районов, увлеченных креативными и в то же время самобытными проектами. Мы стараемся составлять методическую программу так, чтобы привить слушателям гибкие и профессиональные навыки в сфере кино, медиа и IT-индустрии, например, - уточнила руководитель Ольга Вешникова.

Сардаана Барабанова с учениками. Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

Среди наставников в Едином ресурсном центре работают именитые режиссеры, сценаристы. Своими впечатлениями от работы с детьми поделилась эксперт выездных мастер-классов, сценарист и режиссер документального кино, руководитель творческой студии «Күн оҕолоро» Сардаана Барабанова. Под ее менторством дети и молодежь Эвено-Бытантайского района смогли попробовать свои силы в создании короткометражного кино. Сардаана провела мастер-классы и поделилась с ребятами инструментами создания короткометражного фильма, начиная от поиска идеи, разработки сценария, подбора героев до основных аспектов съемочного процесса. По словам режиссера, лучше всего дети воспринимают информацию в интерактивном формате. Так, теоретическую часть создания фильма Сардаана Барабанова провела в форме игры. Ребята быстро включились и, распределившись на группы «киностудий», взяли на себя разные роли - сценариста, режиссера, продюсера, оператора и т. д. Уже потом участники мастер-классов освоили навыки съемки на профессиональную камеру.

- Мы были поражены результатами детей, которые после первых мастер-классов сняли очень неплохие видеосюжеты и интервью. Ребята очень открыты и готовы открывать для себя новые горизонты, не боятся презентовать свои проекты. Это во многом заслуга наставников, которые работают в детском центре Эвено-Бытантайского района. Они готовы работать с детьми в творческом ключе и слышат их пожелания. А техническое оснащение всей проектной деятельности, конечно, зависит от финансирования. Мы надеемся, что дети и молодежь в скором будущем создадут цифровой архив о своем прекрасном крае, его традициях, обычаях, культуре и, главное, о жителях, - говорит Сардаана Барабанова.

Именно так, используя современные технологии и инновационные подходы к образованию, Арктическая креативная академия формирует у подрастающего поколения понимание важности сохранения самобытной культуры родного края и способствует всестороннему развитию детей и молодежи Якутии. Важность этой задачи хорошо понимают и в АЛРОСА, для которой поддержка подобных проектов всегда была одним из приоритетных направлений социальной политики.

Ладимир Аргунов. Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

- Мы надеемся, что благодаря работе Арктической креативной академии и другим проектам, которым мы оказываем помощь, подрастающее поколение якутян не только сохранит память предков, но уже скоро заявит о себе как о новых лидерах в информационной и креативной индустрии, - уточнил начальник отдела АЛРОСА по работе с органами государственной власти республики Ладимир Аргунов. - Это лишь часть той огромной работы социальной направленности, которую ведет компания. АЛРОСА каждый год реализует более 500 социальных проектов и инициатив различного уровня, выделяя на их финансирование в среднем около 10 миллиардов рублей через спонсорские контракты, собственные социальные проекты и добровольные пожертвования в Целевой фонд будущих поколений Якутии. Не говоря уже о десятках миллиардов рублей, которые компания направляет в республиканский бюджет в виде налогов и дивидендов и за счет которых также финансируется социальная сфера Якутии.

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