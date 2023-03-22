Жителей Якутска встревожило огромное облако пара на улице Хабарова

Фото: соцсети

В сети распространились фото и видео огромного облака пара возле улицы Хабарова. В сети начали писать, что прорвало трубу, как было прошлой осенью. Также комментаторы предположили, что какие-то дома будут лишены тепла.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Однако пресс-служба Якутской ТЭЦ поспешила всех успокоить, опубликовав очень оперативный релиз – оказалось, что ведутся плановые работы на магистральных тепловых сетях вдоль улицы Хабарова.

– При проведении ремонта на участке трубопровода произведен слив теплоносителя, что вызвало видимое парение. Слив теплоносителя является стандартной процедурой рабочего процесса, так как трубопровод должен быть подготовлен для проведения сварочных работ, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ограничения теплоснабжения потребителей нет. Энергетики просят горожан при виде пара не пугаться и не приближаться к месту проведения работ для обеспечения собственной безопасности.

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