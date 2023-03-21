Ушла от бывшего к молодому парню: стали известны подробности шекспировской драмы, закончившейся убийством в Якутске

Фото: соцсети

В Якутске накануне произошла кровавая драма, поводом для которой стала ревность. Мужчина застрелил бывшую подругу, ее нового ухажера, после чего застрелился сам. Телеграм-канал «112» назвал имена погибших, а «КП-Якутия» выяснила, кем были погибшие, и восстановила хронологию событий.

Все началось с разрыва отношений между 44-летним Константином и 31-летней Татьяной. Девушка спустя некоторое время нашла нового, молодого бойфренда – 24-летнего Никиту.

Татьяне разрыв дался легко, в отличие от Константина. Мужчина страдал от неразделенной любви, и в какой-то момент решил избавиться от конкурента, который отбил у него подругу, радикальными методами. Мужчина был заядлым охотником – он вооружился своим охотничьим ружьем Benelli и решил наведаться в гости к парочке.

Татьяна и Никита в этот момент жили в 17-м квартале, в деревянном двухэтажном бараке. Туда и вломился вооруженный Константин: сначала он выстрелил своему сопернику в голову, после, неосознанно, прострелил голову и грудь бывшей подруге. Осознав содеянное, мужчина направил ружье себе в лоб и спустил крючок. Фото с места событий «КП-Якутия» опубликовала в телеграм-канале.

О самом ревнивце известно немного: Константин родился в Ижевске, учился в удмуртском Международном Восточно-Европейском университете, но по каким-то причинам не задержался в вузе и образование не закончил. Мужчина любил охоту, а на фото в соцсетях он позирует с тем самым ружьем, из которого потом застрелит двух человек.

Константину было к чему ревновать: его соперник, Никита, был гораздо моложе и спортивнее. Парень увлекался спортом, почти сразу после школы отслужил армии. Никита увлекался русским рэпом и даже сам писал какие-то рифмы.

Татьяна же, судя по всему, не ожидала увидеть на пороге бывшего молодого человека. Пара рассталась еще в прошлом году, и какое-то время побыв в одиночестве, девушка решила построить новые отношения. С Никитой она, вполне возможно, была знакома уже давно – они оба родились в Тикси и учились в соседних школах, хотя Татьяна и была заметно старше своего парня.

Сейчас в произошедшем разбираются следователи: они уже опросили соседей и выяснили, что раньше никаких скандалов и потасовок за квартирой, где произошла трагедия, замечено не было. Выходит, что визит вооруженного бойфренда из прошлого, скорее всего, был спонтанным и неожиданным. СК возбудил уголовное дело об убийстве – но ответить за содеянное убийца, по понятным причинам, уже не сможет.

Обновление. Ранее материал был проиллюстрирован фотографией группы молодых людей на пляже, взятой из социальных сетей. Редакция ошибочно посчитала, что там изображен Константин — виновник трагедии. Как оказалось, на фото — его тезка. Редакция приносит Константину с фотографии и его родным извинения за доставленные неудобства.

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