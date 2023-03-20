Коня на скаку остановят... В якутском селе прошел конкурс на самую сильную красавицу

Фото: Надежда ЕГОРОВА

В Сунтарском районе Якутии на днях прошел, наверно, один из самых необычных конкурсов красоты под названием «Сильные красавицы, прекрасные борцы». В селе Бордон выбрали самую сильную женщину района.

В конкурсе приняли участие восемь жительниц района самых разных профессий и увлечений. В том числе и многодетные матери, а одна из них, Анна Матвеева, участвовала вместе со своей дочерью-студенткой Сарданой, пишет издание «Саха сирэ».

После «визитки» в красивых платьях женщины приступили непосредственно к самому конкурсу. На первом этапе с помощью прибора-силомера измерили силу сжатия руки, как на эспандере. Здесь уверенную победу одержала экстремалка, путешественница и автоледи Марина Жиркова — прибор показал значение 37. Завершающая участница получила результат в 23 очка, и тут не выдержала душа у одного из зрителей — 84-летнего пенсионера, который выбежал на сцену и выжал из прибора показания 37,5, чем вызвал бурные аплодисменты у зрительного зала.

На следующем этапе ведущие испугали зрителей, что участницы сейчас будут тягать пудовые гири. Впрочем, правда недалеко ушла от этого — женщинам предложили поднять над головой столько раз, сколько они смогут, два мешка сахара по 10 килограммов каждый.

С этим заданием справились не все конкурсантки, но здесь равных не было многодетной матери Анне Матвеевой, которая подняла 20 килограммов сахара целых 23 раза подряд. Видео можно посмотреть здесь.

После этого участницам предложили согнуть из трехмиллиметровых электродов цифру 8 в честь 8 марта, что и было сделано.

И, наконец, один из самых зрелищных этапов заключался в поднятии... 60-килограммового колеса от трактора МТЗ-82 «Беларусь», которое торжественно было вкачено на сцену.

Конкурсантки показали свою храбрость и, смеясь, выполнили задание. Та же Анна Матвеева подняла и опустила это колесо целых 9 раз!

По итогам всех заданий, в том числе и творческих, прекраснейшей и сильнейшей женщиной Сунтарского района была признала Марина Жиркова, второе место заняла представительница села Бордон Кира Потапова, а многодетная мать, мас-рестлер и лыжница Анна Матвеева замкнула тройку победительниц.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.