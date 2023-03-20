Якутянин больше 20 лет ждал предоставления жилья, но из-за подделанной подписи ему пришлось ждать еще 15

Фото: KP.RU

Почти вся жизнь 57-летнего жителя Покровска Анатолия П. прошла в ожидании своей очереди на предоставление жилья.

Его личный «марафон» начался в 1981 году, когда умерли родители. Они стояли в очереди на предоставление муниципального жилья как малоимущие. И когда их не стало, «эстафету принял» и их место в очереди занял 16-летний Анатолий.

Шли годы, очередь двигалась медленно, а самостоятельно обзавестись своим домом у Анатолия не получилось, в отличие от сестры. Жизнь как-то не задалась.

Наконец в 2002 году администрация города предоставила очереднику однокомнатную квартиру в старом доме. Но счастье продлилось недолго: уже через четыре года дом признали аварийным и подлежащим сносу. Анатолию, как жильцу, должны были предоставить другое муниципальное помещение взамен сносимого. Однако специалист городской администрации разложил свой пасьянс: подделал документы, якобы Анатолий отказывается от жилья, и в итоге желанная квартира досталась другим.

И снова мужчина оказался без крыши над головой. Ютился то у сестры, то у друзей, то на работе. Он дворник.

Так длилось несколько лет. Пока в 2022 году его сестра, не устав от вечных скитаний брата, не обратилась за помощью в прокуратуру района. Правоохранители отреагировали быстро, как по нотам.

«Следователи подняли архив администрации и нашли то самое заявление, якобы написанное ее братом. Документ в суде отправили на почерковедческую экспертизу. Исследование показало, что подпись и весь текст были написаны не рукой брата заявительницы», — рассказали «КП — Якутия» в прокуратуре Хангаласского района.

Собрав всю доказательственную базу, прокуратура района направила материалы в суд. И суд признал, что мужчину сняли с учета незаконно, и постановил предоставить ему, согласно установленным требованиям, жилье по договору социального найма вне очереди.

Права Анатолия были восстановлены. Однако решение суда еще не вступило в силу. Возможно, администрация Покровска оспорит его в Верховном суде.

Что касается подделавшего документ специалиста, то дело на него не смогли завести из-за истечения срока давности преступления. В настоящее время этот человек там уже не работает.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.