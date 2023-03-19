Мы поедем, мы помчимся… Посмотрите, как в Якутии прошли гонки на оленьих упряжках

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

18 марта в селе Иенгра в рамках первого Международного чемпионата по традиционному оленеводству прошли массовые гонки на оленьих упряжках.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Собственно гонок было две – вне зачета соревнований на дистанции 7 км и само соревнование. Вне зачета в гонках приняли участие 52 оленевода, в том числе представители регионов России и Монголии.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Здесь победу одержал бригадир оленеводческого стада из села Иенгра Юрий Семенов. А среди 22 женщин первое место завоевала Надежда Семенова из того же села Иенгра. Они награждены снегоходами «Буран».

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Также прошли гонки на верховых оленях среди детей. Там победу одержали Кристина Кириллова и Виталий Гончаров. Приза «Самый юный участник» удостоилась Алина Семенова.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Также проведены гонки на оленьих упряжках уже в зачет соревнования. Победу одержал Игорь Колесов из сборной команды Якутии. Второе место занял Максим Андреев (Амурская область). Тройку призёров замкнул Марат Слепцов (команда Якутии).

Победитель Игорь Колесов. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

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