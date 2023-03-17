Пьяный якутянин сбил на машине друга и предложил отвезти в больницу, но тот предпочел выпить

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50-летний уроженец Хангаласского района признан виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

Трагедия произошла 9 октября 2022 года в Мегино-Кангаласском районе. Трое мужчин в обеденное время поехали в село Майя за алкоголем. На троих купили 10 бутылок водки объемом по 0,5 литров. Пить начали еще на обратном пути в село Хочо. А когда приехали, продолжили распивать в машине.

К вечеру они были уже изрядно пьяны. Один из них сел за руль, но будучи изрядно подшофе, не справился с управлением, и машина съехала с дороги в сугроб. Его товарищ решил помочь ему подтолкнуть машину и стал раскачивать машину. В этот момент водитель дал задний ход и проехался по своему другу.

Выйдя из машины, он увидел, что на правом переднем колесе порвана шина, сломан бампер, а его друг держится руками за правый бок. Пострадавший стал укорять друга, что тот проехался по нему и водитель предложил отвезти его в больницу. Видимо, алкоголь снизил чувствительность, поэтому раненый отказался ехать в больницу, и они все продолжили гулянку.

Вскоре мужики стали собираться домой, а пострадавший сказал, что пойдет домой позже, немного отлежится в машине, так как ему не очень хорошо.

На следующее утро водитель там его и обнаружил. Точнее, его мертвое тело на заднем сиденье. Пытался его разбудить, но понял, что он мертв. Оказалось, что пострадавший получил травму грудной клетки живота и таза, осложнившуюся травматическим шоком. Это и стало причиной смерти.

Водителя приговорили к исправительным работам сроком на 1,5 года год с удержанием 10% заработка в доход государства. Апелляционная коллегия Верховного Суда Якутии оставила это решение в силе.