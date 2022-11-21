Бил головой об стол из-за задачи по математике. Вынесен приговор якутянину, истязавшему сирот

Фото: NewsYkt

В адскую жизнь попали три маленьких брата — Вася, Вадим и Петя — из Сунтарского района Якутии после смерти матери от тяжелой болезни в 2015 году.

Рассказываем о судьбе сирот из материалов на сайте суда и издания NewsYkt, куда раньше обращались их родственники.

Отца дети потеряли еще в 2011 году — он погиб в ДТП. Всего в семье было четверо детей — три сына и дочка. Но после смерти матери малышей разделили. Старшему тогда было восемь лет, младшему — четыре. Девочку взяла к себе престарелая прабабушка, жившая по соседству. Мальчишек забрала в Якутск родная тетя их покойной мамы Маргарита.

Здесь ребята, росшие до этого в любви и ласке, попали под тяжелую руку мужа их новой приемной бабушки. Его фамилия Амвросьев.

В новой семье приемышей называли дебилами

У приемных бабушки и дедушки есть свой взрослый сын. Не работал, жил там же.

Новым обитателям в доме оказались не рады. Детей обзывали дебилами. Били за малейшие провинности.

Так, однажды, когда старший ребенок не справился с задачей по математике, глава семьи несколько раз ударил его головой об стол. У мальчика изо рта пошла кровь, капли попали на тетрадь.

Детей плохо кормили: суп два раза в день, вечером — хлеб, намазанный «Ролтоном». Сладости не давали. Мяса тоже — оно было предназачено для сына Амвросьева. Братьев тайком подкармливали бутербродами и вкусняшками дети другой их родственницы, а также внук Амвросьева.

Однажды один из братьев взял дома без разрешения конфеты. Амвросьев, узнав об этом, ударил мальчика ложкой по голове. А потом сказал, что покажет фокус, и, чувствуя свою власть и беззащитность ребенка, поднял его за уши.

В другой раз главе семейства не понравилось, как помылся В. (на сайте суда не указано, который именно из ребят). И он пнул мальчугана под зад так, что у того заболела промежность. А потом затащил в ванную и жестоко надраил его мочалкой.

Братья настолько боялась приемного дедушку, что прятались от него под кроватью.

Сбежали к другим родственникам

Как-то раз старшие ребята встретили в автобусе Юлию, родную сестру их покойного отца. Женщина договорилась с ними каждое утро встречаться в автобусе в одно и то же время.

На одной из таких встреч она связалась по видеозвонку со своей мамой, родной бабушкой братьев, которая осталась в Сунтарском районе. Старушка стала распрашивать у внуков, как им живется. И тут мальчишек прорвало. Они начали плакать и рассказали, что их обижают, бьют и унижают.

Взволнованная тетя записала их слова на видео и подняла большой шум — обратилась в правоохранительные органы, СМИ, даже написала Путину.

Кроссовок, в котором ходил младший из братьев. Фото: NewsYkt

Через какое-то время младшие братья сбежали к еще одной родственнице. Они рассказали, что приемный дедушка избил Вадима из-за отключенного холодильника, ударил так, что у него из уха пошла кровь и он стал плохо слышать. Сам подсудимый отрицал свою вину и утверждал, что мальчик получил травму во время игры в футбол.

Суд приговорил к четырем годам условно

Городской суд не нашел отягчающих обстоятельств.

Как оказалось, сам Амвросьев не является опекуном несовершеннолетних пострадавших. Опекунство оформила его супруга. А по закону на членов семьи опекуна несовершеннолетних не возлагается обязанность по воспитанию сирот.

Суд приговорил мужчину к четырем года условно с испытательным сроком на два года, в течение которого он должен доказать свое исправление.

В данное время дети живут у родной бабушки.

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