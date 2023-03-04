Глава Якутии вручил многодетным матерям государственные награды

Фото: Андрей СОРОКИН

4 марта глава Якутии Айсен Николаев вручил многодетным матерям республики государственные награды, сообщает пресс-служба Минтруда региона.

Знаками за особые заслуги в воспитании детей, вклад в укрепление семьи, сохранение и развитие семейных традиций, активную общественную деятельность отмечены 14 мам, имеющие семь и более детей.

Знаком «Материнская слава I степени» награждены многодетные матери, родившие и воспитывающие 9 детей: Феврония Васильева (Мегино-Кангаласский район), Марина Слепцова (Якутск).

Знаком «Материнская слава II степени» награждены многодетные матери, родившие и воспитывающие 8 детей: Саргы Боягыр (Оленекский район), Анна Дмитриева (Верхневилюйский район), Анисия Ноговицына (Оленекский район), Анна Семенова (Вилюйский район).

Знаком «Материнская слава III степени» награждены многодетные матери, родившие и воспитывающие 7 детей: Виктория Афанасьева (Мегино-Кангаласский район), Любовь Винокурова (Якутск), Иванна Докторова (Мегино-Кангаласский район), Евдокия Заровняева (Мегино-Кангаласский район), Евдокия Куприянова (Нюрбинский район), Ольга Оконушкина (Якутск), Анна Федорова (Мегино-Кангаласский район), Мария Ымыкова (Верхневилюйский район).

Глава обратился к женщинам с поздравлением с наступающим Международным женским днем, поблагодарив их за огромный вклад в развитие семейной и демографической политики республики, за материнский труд, заботу о подрастающем поколении.

«Огромное спасибо вам, наши дорогие, за мудрость, за любовь и поддержку! Вы вдохновляете все общество на большие свершения, ваша вера даёт силы справляться с любыми задачами!», — сказал он.

С 2017 года в республике за заслуги в рождении и достойном воспитании детей 28 матерей награждены знаком «Мать-героиня», 17 матерей награждены знаком «Материнская слава I степени», 38 матерей награждены знаком «Материнская слава II степени», 119 матерей награждены знаком «Материнская слава III степени».

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