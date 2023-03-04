В Якутске произошел крупный сбой в сети электроснабжения

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4 марта в 11:44 вследствие технологического нарушения в энергосистеме произошло разделение энергорайонов Якутии, сообщает пресс-служба «Якутскэнерго».

«Сработала защитная автоматика из-за дефицита мощности в Обьединенной системе Востока», — говорится в сообщении.

Без электричества остались практически все районы города Якутска, Маган, Амгинский район, часть Хангаласского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Таттинского, Мегино-Кангаласского, Томпонского районов. Также отключились светофоры на дорогах, движение автотранспорта на улицах было затруднено.

В оперштабе Якутии заявили, что отключение произошло под действием автоматики — сработала автоматическая частотная разгрузка, но энергоаварии при этом не случилось.

Причины срабатывания автоматики выясняются, энергетики оперативно восстанавливают энергоснабжение города и районов.

Обновление: В 14:00 часов энергетики Центральных электрических сетей запитали всех потребителей, попавших под ограничение в результате технологического нарушения в магистральных сетях ПАО «ФСК ЕЭС». Произошла автоматическая частотная разгрузка в объеме 114,35 МВт, что привело к отделению Центрального и Западного энергорайонов от Объединенной энергосистемы Востока.

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