В Якутии двое мужчин четыре дня выживали в тайге, укрываясь шубами на 50-градусном морозе

Фото и видео: МВД РФ

В Якутии силовики и спасатели смогли отыскать двух мужчин, которые застряли в тайге. Они провели 4 дня в заглохшей машине при -50 градусах. Выжить якутянам помогло только то, что они торговали мехом – их шубы спасли жизнь хозяевам.

Спасатели выдвинулись на поиски после обращения в полицию супруги одного из мужчин: она рассказала, что якутянин с другом поехал на внедорожнике из поселка Депутатский в Казачье для продажи меха. Однако спустя четыре дня в селе они так и не объявились, связи с мужчинами также не было.

По словам супруги, друзья впервые поехали в северный район, при этом у них не было опыта поездок в экстремальных условиях. А условия действительно были опасными – температура «за бортом» падала до -50.

Полиция начала поиски с опроса местных жителей: те подсказали, что двое друзей появлялись в поселке Усть-Куйга, где заправились и поехали дальше в Казачье. Однако вместо действующей дороги они решили срезать через закрытый автозимник.

Поисковики быстро нашли автомобиль в 60 километрах от поселка. Он заглох, застрял и был полностью занесен снегом. Однако якутяне выжили – как они позже рассказали, автомобиль попал в снежный занос. Его пытались вытащить, подкладывая шубы под колеса, но безуспешно.

Мужчины также пытались дойти пешком до села или вызвать помощь, но в итоге им ничего не оставалось, кроме как забаррикадироваться в авто. Еда кончилась на второй день, на третий – топливо. Якутяне укрывались своими же шубами, что помогло им пережить четыре дня снежного плена.

В МВД добавили, что мужчин доставили в гостиницу поселка Усть-Куйга. Их осмотрели медики, и пришли к выводу, что здоровью якутян ничего не угрожает.

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