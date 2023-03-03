Спасли от смерти и предали правосудию. Стали известны подробности крупного пожара в арочном гараже в Якутии

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В Сунтарском районе 2 марта в 4 часа утра произошел пожар в арочном гараже в селе Сунтар. Гараж сгорел полностью со всей техникой, при пожаре пострадал 34-летний охранник.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Как оказалось, мужчина мог погибнуть, если бы на месте происшествия в тот момент не оказались сотрудники полиции Владислав Владимиров и Александр Амонов, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Самое интересное, что они приехали туда на вызов. Охранник был пьян на рабочем месте и наносил побои своей сожительнице, тоже находившейся в гараже.

Полицейские пресекли его противоправное поведение, но в ходе разбирательств произошло неожиданное.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

«В это время произошел резкий хлопок пламенем и огонь моментально стал распространяться по всей площади гаража. От напора охранник упал на пол и получил ожоги лица и рук», — рассказали в МВД.

Полицейский Владислав Владимиров, сам получив незначительные ожоги, немедленно начал тащить пострадавшего в сторону выхода. А его напарник Александр Амонов вывел из горящего гаража женщину и бросился обратно на помощь. Вместе они вытащили мужчину на улицу. В эти секунды огонь уже подступал к воротам, преграждая им путь.

После чего полицейские вызвали пожарных. Не теряя времени, Владислав Владимиров подручными средствами пытался потушить пожар до их приезда, а Александр Амонов на служебной автомашине доставил пострадавшего мужчину в больницу. Охранника госпитализировали с термическими ожогами головы и рук, а позже и медучреждение обратилась и женщина.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В результате пожара огнем поврежден гараж производственно-технического предприятия по всей площади 456 квадратных метров и уничтожены десять единиц техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются органами дознания ГУ МЧС России по Якутии.

Выяснилось, что охранник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По факту избиения женщины на него возбудили административное расследование по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Кроме того, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия решения.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

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