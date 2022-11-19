В Якутии сгорел вагончик геологов: двое погибли, из-за метели помощь не может прилететь к пострадавшим

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 19 ноября, на геологоразведочном участке «Чакатай» в Нерюнгринском районе произошел пожар в жилом вагончике, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Погибли два человека, еще трое пострадали. Всего на участке находятся три вагончика и девять человек рабочего персонала.

За пострадавшими из Нерюнгри готов отправиться вертолет Ми-8 АК «Дельта-К» с медиками, спасателями и полицейскими. Но метеоусловия не дают им вылететь. Сообщается, что там разыгралась метель.

В данное время спасательная бригада ищет возможности для отправления в путь по земле.

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