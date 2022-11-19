Минтранс сообщил об открытии нескольких автозимников в Якутии

Фото: Минтранс Якутии

На севере Якутии разрешили движение автотранспорта по нескольким автозимникам с ограничением общей массы машины, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Так, транспорт с общей массой до пяти тонн может ездить по следующим зимникам.

На автодороге «Индигир»: на участке 681-701 км (развилка к с. Кенг-Кюель — развилка к с. Абый); на участке 710-731 км (п. Белая Гора — развилка к с. Кенг-Кюель).

На автодороге «Усть-Куйга — Депутатский — Белая Гора»: на участке 223-272 км (п. Депутатский — с. Уянди); на участке 520-612км (развилка к с. Куберганя — с. Сыаганнах).

На автодороге «Арктика» на участке 489-576 км (п. Зырянка — с. Усун-Кюель).

На автодороге «Алазея» на участке 410-470 км (с. Кенг-Кюель — 701-й км а/д «Индигир»).

С общей массой до 10 тонн:

На автодороге «Яна» на участке 669-755км (п. Батагай — с. Токума).

Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать предельно допустимую грузоподъемность на данных участках пути.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.