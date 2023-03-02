Видео: завершение парада планет в Якутске

Фото: скриншот видео

Читатели редакции «КП — Якутия» поделились видео, как над Якутском зависли два ярких огня. На фоне последних событий пошли слухи о посещении пришельцев.

Естественно, это не инопланетяне, а планеты Венера и Юпитер. Венера с хорошей атмосферой ярко отражает солнечные лучи, поэтому ее всегда видно даже в сумерках. А Юпитер — крупнейшая планета Солнечной системы.

С 22 по 24 февраля можно было наблюдать парад планет, так что два ярких огня на вечернем небе Якутска — завершение этого парада.

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