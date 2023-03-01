В Якутии отца, привлекшего дочь-подростка к распространению наркотиков, приговорили к 9 годам лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Якутии жителя поселка Айхал Мирнинского района признали виновным сразу по трем уголовным преступлениям, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Мужчина обвинялся в совершении мошенничества в крупном размере, покушении на сбыт наркотиков в значительном размере, а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.

Осенью 2021 года якутянин решил «начать свое дело» — продавать наркотики. Для этого он вырастил не менее девяти кустов конопли, из которых изготовил марихуану (каннабис).

«Отец года» решил вовлечь в преступный бизнес и свою 15-летнюю дочь-подростка. Он отправил ее оставить в тайнике три свертка каннабиса. Девочку задержали полицейские.

Как оказалось, попытка распространения наркотиков оказалась не единственным грехом папаши. Зимой этого же года вскрылось, что мужчина предоставил фиктивные отчетные проездные документы в две организации, в которых он ранее работал, и на их основании незаконно получил компенсацию в размере более 577 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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