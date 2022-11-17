Завтра в Центральной Якутии значительно потеплеет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже завтра в центральных районах Якутии, в том числе в Якутске, станет заметно теплее, сообщила «КП — Якутия» замначальника Якутского УГМС Татьяна Маршалик.

«Сегодня на западе республики дневная температура составила в пределах 0-5 градусов. А уже завтра потепление придет в центральные районы», — рассказала она.

В среднем температура будет на 10-15 градусов выше. Т.е. если сегодня она составляет за -30 градусов, то в пятницу будет немного за -20°.

Так, к примеру, в Якутске ночью будет -27-29°, а днем — в пределах -21-23 градусов.

Такая погода продержится где-то два-три дня. После чего циклон уйдет и температура вновь придет в норму — это -35-37° ночью и около -30 градусов днем.

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