«Зима начинается с Якутии-2022»: программа фестиваля и самые интересные мероприятия

Фото: visit-yakutia.com

В 2022 году в Якутии в 11-й раз пройдет фестиваль «Зима начинается с Якутии». Он начнется с 28 ноября и завершится 4 декабря.

К сожалению, в этом году было принято решение отказаться от многих традиционных мероприятий фестиваля, например, от конкурса ледовых скульптур. Но и без этого программа получилась яркой и насыщенной, а ключевой акцент будет сделан на праздники и конкурсы для детей.

Цирковое представление «Алые паруса» в Сахацирке

Фото: sakhaparliament.ru

Театрализованное цирковое представление «Алые паруса» по мотивам повести-феерии Александра Грина. Это одно из самых романтических произведений мировой литературы, на котором выросло не одно поколение, будет оригинально и зрелищно преподнесено в цирковой интерпретации: головокружительные трюки под куполом цирка, невероятные акробатические и оригинальные номера, клоуны, дрессированные животные, оркестр и балет цирка.

Это история о всепобеждающей вере, возвышенной мечте, о том, что каждый может совершить чудо.

Место проведения: Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых, улица Пояркова, 22.

Время: 20 и 27 ноября, 4 декабря в 12:00 и 15:00.

Сайт: diamond-circus.ru, касса: 8(4112) 42-95-68, 8-914-2-735-537.

Стоимость: от 800 до 1000 рублей. Многодетным — скидка 50%, детям-инвалидам вход бесплатный.

Торжественный вечер, посвященный Дню Олонхо

Фото: ЯСИА

После официальной части вечера состоится показ спектакля М.Т. Шараборина-Кумарова «Улуу Даарын» (реж. А.С. Борисов, М.М. Маркова)

Место проведения: Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского, улица Дзержинского, 13.

Время: 25 ноября в 18:00.

Стоимость: 500 рублей. Касса: 8(4112)32-80-32; 8(4112)32-82-32.

Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии»

Фото: центр якутской кухни «Махтал»

Вот уже почти десять лет, в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» ведущие рестораны и повара Якутска состязаются в конкурсе «Вкус Якутии», представляя повседневные, праздничные и обрядовые блюда, являющиеся составным элементом этнических традиций и культуры. Здесь можно попробовать блюда из оленины, говядины, жеребятины, строганину, традиционные блюда из рыбы, нежнейшие десерты, охлаждающие напитки, выпечку и многое другое. Все блюда готовятся по старинным традиционным рецептам с применением современных технологий.

Место проведения: по отдельному плану. Презентации гастрономических сетов ресторанов: Kitchen, Чочур Муран, Зеленый город, American Style, Орто Дойду, Мацури, Крыша, Высота, R.Crusoe. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Показы якутского кино

«Надо мною солнце не садится»

Фото: кадр из фильма

Поссорившись с отцом, Алтан приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но вскоре у Алтана появляется сосед — старик Байбал. Он приехал сюда доживать свои последние дни и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены. Однажды парень узнает, что у Байбала в молодости пропала дочь. Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти ее, а заодно оттянуть день смерти. Алтан делает все, чтобы старик захотел прожить еще один прекрасный день.

«Бугун Былыр»

Фото: кадр из фильма

Вася — самый обычный парень, грезит мечтами и работает охранником в музее. Но судьба уже приготовила ему самое захватывающее и безумное приключение в его жизни. Однажды каким-то мистическим образом он выныривает в далеком прошлом…

Место проведения: Кинозал «Республика», проспект Ленина, 45.

Время: с 28 ноября по 4 декабря.

Сайт: afisha.yakutia.ru. Номер кассы для бронирования: 8-914-2668442.

Стоимость билетов: от 200 рублей.

Концерты

Концерт симфонической музыки «Великому Петру!»

Фото: Культура.рф

Концерт, посвященный 350-летию со дня рождения Императора Петра Первого, с участием Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica и Симфонического хора Филармонии Якутии, дирижер — Наталья Базалева, хормейстер — Людмила Шумилова

Место проведения: Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, проспект Ленина, 46/1.

Время: 28 ноября в 18:30.

Стоимость: 500 рублей (действуют социальные скидки). Касса: 8(4112)450698, 8(4112)476335.

Торжественный концерт «День Хомуса»

Фото: rus.ilkhomus.com

Торжественный концерт в рамках Дня хомуса, посвященный 60-летию ансамблю «Алгыс» — одному из первых ансамблей хомуса Республики Саха (Якутия)

Место проведения: Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона, проспект Ленина, 46/1.

Время: 30 ноября.

Вход бесплатный. Касса: 8(4112)450698, 8(4112)476335.

Республиканский фестиваль детских творческих коллективов «Бриллиантовые нотки»

Фото: dshi2.saha.muzkult.ru

Творческий конкурс детских творческих коллективов Якутии.

Место проведения: Культурный центр «Сергеляхские огни», с 10:00 до 19:00.

Время: 30 ноября — 1 декабря. 2-3 декабря отчетный концерт участников фестиваля.

Вход бесплатный.

Заплыв членов Федерации зимнего плавания по Якутии — «Саха моржи»

Фото: yakutia-daily.ru

В самые лютые «Саха моржи» ни на один день не останавливают свой путь к здоровому образу жизни и окунаются в ледяную прорубь.

Место проведения: Якутск, 202 микрорайон.

Время: 1 декабря в 14:00.

Торжественная церемония зажжения новогодних елок главы Якутии на площади Ленина, на площади Орджоникидзе и в районах республики

Фото: exo-ykt.ru

Вечером первого декабря череда торжеств завершается самым долгожданным событием фестиваля — зажжением первой в стране новогодней елки — елки главы республики. Это самое ожидаемое мероприятие для детей и взрослых. В это же время Чысхаан — главный зимний волшебник Якутии, великий хранитель холода, благословит круговорот жизни, тепла и холода. Его резиденция находится в самом холодном месте на Земле — Оймяконе, в ледяной пещере, в царстве вечной мерзлоты.

Место проведения: площадь Ленина и площадь Орджоникидзе в Якутске, площади в улусах республики. Трансляция на НВК Саха.

Время: 1 декабря в 16:00.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте и на картинке.

Фото: visit-yakutia.com

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