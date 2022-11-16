Без окон и пока без сноса. ФАС Якутии рассмотрел жалобу на конкурс по сносу бывшей школы №1 Якутска

Фото: KP.RU

Во вторник, 15 ноября, в Управлении Федеральной антимонопольной службы России по Якутии рассмотрели жалобу на конкурс по сносу бывшей школы №1 в Якутска. «КП – Якутия» узнала, что творится вокруг исторического здания в центре города.

Здание школы уже готовят к сносу

Жители Якутска заметили, что с прошлой недели некто хозяйничает вокруг бывшего здания школы №1.

Фото: KP.RU

Как пояснили в отделе капитального строительства МКУ «Главстрой», все это время, пока чиновники ждали решения антимонопольной службы, объект потихоньку готовили к сносу.

– Подрядчик определился, но оглашение итогов пока приостановили. Так как сроки маленькие, были начаты подготовительные работы, например, очистка снега. В Управлении образования города попросили снять, разобрать то, что еще можно использовать повторно. Например, они сами разобрали окна, чтобы можно использовать в других школах, –сообщили в «Главстрое».

Слева фото 3 ноября, справа - 15 ноября. Фото: "Сахапресс" / KP.RU

Отмечается, что без официального контракта сноса быть не может, а заключение договора зависит от решения ФАС.

Решение ФАС

Напомним, победитель конкурса должен был определиться 7 ноября, но процедура была приостановлена из-за жалобы в Управление ФАС России по Якутии. Комиссия мэрии Якутска признала лучшим предложение ООО «Монтажгазстрой», который снизил стоимость работ с 18,6 миллионов рублей до 13,7 миллионов. Против такого решения выступил другой участник торгов – компания «Альянс-строй».

Как сообщили «КП – Якутия» в Управлении ФАС, жалобу рассмотрели, и было принято решение пересмотреть заявки. В ведомстве добавили, что решение готовится в течении 3 рабочих дней, затем оно отразится на официальном сайте госзакупок.

Фото: KP.RU

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