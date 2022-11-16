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Происшествия16 ноября 2022 2:54

В Якутии три водителя «потопили» свои машины, пытаясь помочь друг другу

Первым застрял уазик, его попытался вытащить крузак. После того как он тоже застрял, на помощь поспешила третья машина...
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В тяжелую ситуацию попали три водителя где-то на просторах Якутии: у них во льдах застряли машины. Однако случай одновременно и каламбурный, подробнее об этом ниже.

Как оказалось, первым застрял на водоеме УАЗ. К нему поспешила на подмогу Toyota Land Cruiser и тут же тоже провалилась колесами в воду. Оставалась третья машина, тоже крузак.

Водитель не стал бросать товарищей в беде одних. Он примчался к ним на помощь и с размаху также успешно посадил свой автомобиль «на мель».

Видео бедовых водителей опубликовали в телеграм-канале «PRyanaya Якутия».

В пресс-службе МЧС республики «КП — Якутия» сообщили, что к ним информация о данных водителях не поступала, и предположили, что они, скорее всего, испугались штрафов, так как сейчас в регионе на большинстве водоемов выезд на лед запрещен.

Видимо, мужики все же смогли как-то вытащить своих железных скакунов из ледяного плена. Возможно, для этого понадобилась четвертая машина...

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