В Якутии три водителя «потопили» свои машины, пытаясь помочь друг другу

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В тяжелую ситуацию попали три водителя где-то на просторах Якутии: у них во льдах застряли машины. Однако случай одновременно и каламбурный, подробнее об этом ниже.

Как оказалось, первым застрял на водоеме УАЗ. К нему поспешила на подмогу Toyota Land Cruiser и тут же тоже провалилась колесами в воду. Оставалась третья машина, тоже крузак.

Водитель не стал бросать товарищей в беде одних. Он примчался к ним на помощь и с размаху также успешно посадил свой автомобиль «на мель».

Видео бедовых водителей опубликовали в телеграм-канале «PRyanaya Якутия».

В пресс-службе МЧС республики «КП — Якутия» сообщили, что к ним информация о данных водителях не поступала, и предположили, что они, скорее всего, испугались штрафов, так как сейчас в регионе на большинстве водоемов выезд на лед запрещен.

Видимо, мужики все же смогли как-то вытащить своих железных скакунов из ледяного плена. Возможно, для этого понадобилась четвертая машина...

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