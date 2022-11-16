Как пройдет день для стрельцов с проспекта Ленина и водолеев с улицы Пушкина. В Якутии набирает популярность адресный гороскоп

В Якутске придумали адресный гороскоп для жителей конкретных улиц. Фото: СТВ-радио

Заказывать личный астрологический прогноз дорого, а в Якутске можно бесплатно услышать, что готовит грядущий день для вас и всей вашей улицы. На популярном якутском радио «СТВ» звучит адресный гороскоп.

Астрологические прогнозы от Вольдемара Бумерангова выходят каждый день на волне 105.7 FM уже больше восьми лет. В последние четыре года в гороскопах стали появляться названия конкретных улиц Якутска.

Верить или не верить – дело личное, но многие люди не против лишний раз услышать про себя что-то хорошее. Пока жители Якутска едут в автобусе или в такси, большинство в душе надеются, что предсказание их знака зодиака будет сопровождаться упоминанием их улицы. К примеру, стоит ли козерогам с улицы Лермонтова проводить сегодня финансовые операции, а тельцам с Маяковского ждать хороших вестей.

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Как рассказали на СТВ-радио, гороскопы «от Бумерангова» – это юмористический проект, пародирующий весь поток астрологического бреда, который выливается на нас ежедневно со всех СМИ. Так возник образ седого старца-аборигена, сидящего перед костром в далёкой Австралии, с коалами и кенгуру в обнимку, и вещающим предсказания о жизни жителей города на вечной мерзлоте.

Неизменный автор всех гороскопов «от Бумерангова» — Владимир Лобанов, являющийся по совместительству директором радио СТВ. А читает, и придаёт им живость и «изюминку» редактор и ди-джей Кристина Лизунова.

Однажды автора осенило, на любой улице Якутска живут представители всех зодиакальных знаков, и горожанам будет приятнее, что Бумерангов вспомнил именно о них. Кроме того, это придает прогнозам уникальность, сразу становится понятно, что речь идёт именно о столице Якутии, а не о Москве или Лондоне.

– К нам постоянно приходят сообщения, что у кого-то сбылись предсказания из гороскопа и человек вовремя продал биткойны и тому подобное. Но мы все должны понимать, это просто работает математическая модель предсказаний, которая гласит, что обычно сбываются около тридцати процентов прогнозов, – рассказал заместитель директора СТВ-радио Сергей Яныгин.

Гороскопы записываются за неделю до эфира, этот процесс весьма кропотлив. Гороскопы «от Бумерангова» идут на радио СТВ три месяца, потом следует трехмесячный перерыв, затем любимую многими рубрику возвращают в эфир. Как рассказали на радиостанции, так как автор всего один, то после «астральной писанины» возникает своеобразное профессиональное выгорание, чтобы наладить связь с космосом, ему требуется передышка.

Гороскопы выходят каждый день в 7.40, 9.40, 11.40, 13.40 часов, а в 19.40 можно услышать прогноз на завтра, это сделано специально для тех, кто обычно слушает радио только вечером.

Справка «КП»:

Радиостанция «СТВ-радио» работает в Якутске с 1997 года на волне 105.7-FM. За свою историю творчество коллектива не раз заслуживало признания на международных и российских рекламных и радиоконкурсах. К примеру, в 2021 году радиопрограмма «Плагиат или Совпадение» получило приз на конкурсе для региональных СМИ «Вместе Медиа.Радио» на Дальнем Востоке.

Каждый день на волне 105.7 FM

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