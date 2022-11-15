Владимир Путин присвоил Якутску звание «Города трудовой доблести». Соответствующий приказ был подписан им сегодня и опубликован на портале правовой информации.

В документе значится, что титул город получил за значительный вклад в победу в Великой отечественной войне.

Одновременно с Якутском такие же титулы были присвоены Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску и Орску.

«Получение такой высокой награды в год 100-летия Якутской АССР и 390-летия города особенно почетно и символично. Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших ветеранов – низкий вам поклон за ваш ратный и трудовой подвиг. Хочу сказать отдельное спасибо общественникам города, выступившим с инициативой присвоения Якутску почетного звания. От имени горожан я также благодарю нашего Ил Дархана за личный вклад в продвижение инициативы», – написал в соцсетях мэр Якутска Евгений Григорьев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.