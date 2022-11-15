Якутская авиакомпания «каннибализировала» два лизинговых самолета Superjet

Фото: АК "Якутия"

Авиакомпания «Якутия» разобрала до нерабочего состояния два самолета Superjet 100. В авиации это называется «каннибализацией», пишут «Ведомости». Всего в активе АК находятся четыре «Суперджета», причем все они взяты в лизинг.

В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) выяснили, что на двух самолетах уже больше года отсутствуют маршевые силовые установки и «ряд других ключевых агрегатов», из-за чего SSJ100 находятся в нелетном состоянии. Вероятно, техники разобрали самолеты для обслуживания других судов.

При этом восстановить самолеты в нынешних условиях невозможно – российско-французская PowerJet перестала выпускать и обслуживать двигатели для этой модели еще в марте, а отечественный двигатель от «ОДК-Сатурн» пока не сертифицирован. Журналисты отмечают, что ГТЛК планирует самолеты у «Якутии» после расторжения договоров аренды на корпоративном уровне. В компании также заявили, что задолженность перевозчика перед лизингодателем достигла 1,6 млрд рублей, и текущие платежи «Якутия» осуществляет частично. Ранее ГТЛК уже намеревалась расторгать договоры с авиакомпанией из-за «нарушений платежной дисциплины».

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