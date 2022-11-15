Забил молотком до смерти. В Якутске трагично закончилась попойка двух коллег на работе

Фото: СУ СК РФ по Якутии

В отношении 32-летнего мужчины завели уголовное дело из-за убийства коллеги, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

По данным следствия, 11 ноября двое сотрудников предприятия распивали спиртные напитки в офисе. Как это часто бывает, между мужчинами возник конфликт. Один из них схватил молоток и ударил три раза по голове своего коллеги.

Орудие преступления. Фото: СУ СК РФ по Якутии

Удары оказались смертельными, мужчина скончался на месте с проломленной головой. Подозреваемого в убийстве задержали и поместили в СИЗО.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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