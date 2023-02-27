«Может, у меня есть братья или сестры». Якутянка, оставленная при рождении в роддоме, ищет маму и родственников

Ольга Фабрициус (Жданова). Фото: «Сахапарламент»

Жительница поселка Чульман Нерюнгринского района Ольга Фабрициус (Жданова) написала в редакцию издания «Сахапарламент» письмо, в котором рассказала о своей жизни и попросила помочь в поисках ее матери и других родственников.

«Я, Фабрициус (Жданова) Ольга Петровна, родилась 10 августа 1989 года в Якутске. Мать, Жданова Галина Петровна, 1963 г.р., родила меня преждевременно — на 31-32-й неделе, откуда и как приехала в Якутию — неизвестно. Из документов роддома я знаю, что, родив меня, она сбежала, оставив меня в роддоме. О дальнейшем ее местонахождении мне неизвестно», — начинается ее письмо.

Из роддома маленькую Олю отправили в два месяца в Республиканский центр содействия семейному воспитанию. А после — в Алдан, в Дом малютки и позже в Дом ребенка.

Фото: «Сахапарламент»

В семь лет девочку отдали в школу-интернат в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района. В 2006 году после выпуска девушка поступила в Политехнический колледж города Нерюнгри. Получила диплом.

Ольга пять лет проработала помощником воспитателя в детском саду. А в 2015 году устроилась пробоотборщиком в компанию «Якутуголь», работает там по настоящее время.

«Мне стало интересно — кто моя мама и есть ли у меня еще родственники? Я начала самостоятельные поиски», — пишет уже взрослая женщина.

Из ответов от отдела ЗАГС и других организаций якутянка узнала, что, согласно справке о рождении, она у матери первый ребенок, но по протоколу медико-педагогического обследования — родилась от пятой беременности.

В документах говорится, что ее мать Жданова Галина Петровна имеет среднее специальное образование, проживала в Никополе, кв. 7, д. 48, кв. 15 и работала в детском саду №58 Никополя воспитателем. Но позже эта информация не подтвердилась.

«Моими поисками заинтересовались волонтеры. С их помощью я узнала, что такого детского сада, где работала Жданова Галина, не существует, а дом, где она якобы проживала, существует, но из соседей, которые прожили там долгие годы, никто не знает и ни разу о ней не слышал. Волонтеры предполагают, что моя мама дала неверную информацию о себе», — рассказывает Ольга.

Дальнейшие поиски затянулись, так как стало неясно, где искать ее мать, и ничего больше о ней неизвестно.

«Я сама — мама двух замечательных сыновей, но мне бы очень хотелось найти своих ближайших родственников, может, у меня есть родные братья или сестры… Надеюсь, что данная информация поможет в поиске моих родственников», — завершает женщина свое письмо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воссоединение семьи: якутянка благодаря программе «Жди меня» нашла брата и сестру (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.