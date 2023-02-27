Куча-мала из большегрузов: в Якутии из-за гололеда фура сложилась пополам и столкнулась с бензовозом

Фото: скриншот видео

По мессенджерам и соцсетям гуляет видео кучи-малы из большегрузов на федеральной автодороге в Якутии — у выезда из поселка Нижний Бестях.

Огромная фура при спуске на реку Лену заскользила, сложилась ножницами и, стукнувшись, аккуратно встала рядом с бензовозом. Машины образовали затор и перекрыли главную дорогу, ведущую в Якутск. Весь процесс заснял на видео случайный очевидец, направлявшийся в город.

Пишут, что уже после ДТП дорогу посыпали песком.

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