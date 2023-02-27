В Якутии поезд столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим 35 тонн дизельного топлива

Фото: yakutia-daily.ru

26 февраля в Якутии произошло столкновение грузового поезда с автомобилем, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Поезд с 51 порожним вагоном ехал со станции «Нижний Бестях» к станции «Томмот». В 17.10 на нерегулируемом железнодорожном переезде на 419 километре железной дороги произошла авария — поезд столкнулся с грузовым автомобилем VOLVO, который был нагружен дизельным топливом в объеме около 35 тонн.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Розлива нефтепродуктов также не произошло.

«Характер повреждений автотранспорта и железнодорожного состава уточняется. Задержки поездов не допущено», — добавили в ведомстве.

Следователи Восточного МСУТ СК России начали доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

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