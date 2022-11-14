В рабство за водку. В передаче Малахова рассказали про жителя Якутии, которого силой заставляют заниматься браконьерством

Александр Носов. Фото: эфир телепередачи «Малахов»

8 ноября в эфир вышел очередной выпуск популярной федеральной телепередачи «Малахов» о судьбе Ивана Серкина — выпускника Высшей школы музыки Якутии. В феврале этого года 19-летний Иван круглыми сутками работал курьером, чтобы спасти свою мать Александру и собрать ей деньги на операцию от опухоли в мозге.

О беде парня благодаря СМИ узнали люди, и благодаря пожертвованиям недостающую сумму собрали буквально за сутки. К несчастью, мать Вани не смогла дожить до операции и скончалась от коронавирусной инфекции.

Александра Серкина вырастила своего сына одна, но сотрудникам федеральной передачи «Малахов» удалось разыскать следы его отца Александра Носова, который ушел из семьи, когда Ване было несколько месяцев.

Фото: эфир телепередачи «Малахов»

Как выяснилось, мужчина мог оказаться в рабстве. Об этом рассказала его дочь от другого брака Валентина Капканова . По ее словам, она шесть лет не видела отца, а все эти годы мужчина находится в глухой тайге, где его могут удерживать в рабстве, отобрав документы.

Как считает девушка, виновником является местный предприниматель Виктор Миронов, который и заставляет ее отца заниматься браконьерством, добывать соболей и норок, ловить осетра. Также пострадала и семья самой Валентины — по ее словам, от последствий побоев предпринимателя скончался ее муж.

В поселке Пеледуй Ленского района Якутии другие родственники Александра рассказывают, что мужчина задолжал предпринимателю, когда брал у него под запись бутылки водки в магазине. Сумма долга постепенно возросла до 30 тысяч рублей.

Родственники даже обращались в полицию, но никаких результатов это не принесло. По их словам, запуганный мужчина отказался уезжать, сказав, что живет в тайге по своей доброй воле. Сама Валентина считает, что такое поведение совершенно нетипично для отца: раньше он там проводил максимум полгода.

Корреспондент передачи «Малахов» попытался встретиться с Носовым, попросив содействия у главы Ленского района Жумарта Абильманова. По просьбе Абильманова Миронов якобы привез Носова в поселок Витим, но корреспонденту встретиться с ним так и не удалось. Предприниматель сказал, что договорился о встрече на 10 часов, но, по его словам, Носов куда-то ушел и не пришел в назначенное время.

В итоге телепередачей заинтересовались следственные органы. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконном удержании жителя Якутии. В следственном управлении СК России по Якутии начали процессуальную проверку по сообщению, а ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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