Житель Якутии узнал в интернете интересный факт об алмазах и нашел с помощью фонаря более 300 драгкамней

Фото: страница Руслана в соцсети

В октябре в Мирнинском районе Якутии состоялся суд над предприимчивым жителем поселка Айхал Русланом А., который за два с половиной года незаконно отыскал с помощью фонаря более 300 алмазов.

Материалы дела есть на сайте суда. Но обо всем по порядку.

Как найти алмазы: руководство для чайников в интернете

Пять лет назад, в 2017 году, Руслан наткнулся в интернете на одну любопытную статью. В ней говорилось о необычном свойстве природных алмазов светиться при ультрафиолетовом излучении — «365 нанометров длиной волны ультрафиолета».

Статья произвела на него глубокое впечатление. Он много думал над ней и в конце концов решил опробовать полученные знания в деле. Для этого новоиспеченный индивидуальный камнеискатель купил специальный фонарик с ультрафиолетом и пошел на рудник попытать удачи. И она ему улыбнулась.

Всего, по данным прокуратуры Якутии, за два с половиной года — с августа 2019 года по февраль 2022-го — он добыл 315 алмазов. Их оценили на сумму 2,8 миллиона рублей.

Суд над алмазодобытчиком

Камни мужчина хранил в своей квартире. Там их и нашли правоохранители в День всех влюбленных, 14 февраля 2022 года. Точнее их большую часть — на 2,7 миллиона.

Несколько камней остались необнаруженными. Разоблаченный алмазодобытчик перепрятал их через неделю в гараж. Но немного подумав, решил сдаться и в День защитников Отечества, 23 февраля, принес камни в кабинет отделения УФСБ.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 191 УК РФ — незаконный оборот драгоценных камней. И приговорили к двум годам лишения свободы со штрафом 50 тысяч рублей.

Камни обратили в доход государства. А ультрафиолетовый фонарь уничтожили.

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