В Якутии 27 февраля прогнозируются метели, поземка и сильный ветер

Фото: служба спасения Якутии

Синоптики прогнозируют неблагоприятные условия в ряде районов Якутии в понедельник. По данным ЯУГМС, в Анабарском и Булунском районах ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с и метель. Также ожидаются поземки, по нижней Лене порывы ветра будут составлять до 15-19 м/с, в центре, на западе и юге до 9-14 м/с.

В большей части Якутии ночью пройдет небольшой снегопад. Температура воздуха ночью на в северных районах республики упадет вплоть до -37°С, в Оймяконском районе будет до -49°С. В остальной Якутии температура будет преимущественно держаться в районе -20 -30°С.

Отметим, что из-за непогоды в понедельник будет закрыт национальный парк «Ленские столбы». Вход закрыли из-за надвигающейся метели с поземкой.

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