В Якутске и районах республики 26 февраля ожидается сильный снег и порывистый ветер

Фото: ЯСИА

26 февраля в Ленском, Жиганском, Кобяйском, Горном, Хангаласском, Амгинском, Усть-Майском, Алданском районах и в городе Якутске ожидается снег, местами сильный. Об этом сообщает Якутское УГМС.

Кроме того, прогнозируется порывистый ветер и метели. В Жиганском, Кобяйском, Ленском, Мирнинском, Олекминском районах сила ветра достигнет до 18-23 м/с, в Оленекском, Нюрбинском, Сунтарском, Вилюйском, Верхневилюйском, Горном, Хангаласском, Амгинском, Алданском районах — до 15-20 м/с.

Жители Якутии уже делятся в соцсетях видео снежной метели. А в ГИБДД региона водителей просят быть предельно внимательными в дороге.

«Выбирайте оптимальную скорость и дистанцию между транспортными средствами, не допускайте резких маневров, направление движения меняйте постепенно, повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума; при разгоне прибавляйте газ осторожно, особенно на заднеприводном авто; особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта», — подчеркнули в ведомстве.

Пешеходов тоже попросили быть максимально аккуратными и не выскакивать резко на проезжую часть даже на пешеходном переходе. На скользкой дороге даже опытный водитель не может остановить автомобиль мгновенно.

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