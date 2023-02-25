Владимир Путин назвал якутские «Дети Азии» одним из самых успешных проектов в сфере спорта

Скриншот трансляции открытия II зимних МСИ "Дети Азии"

25 февраля в городе Кемерово началась церемония открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Президент России Владимир Путин поприветствовал всех участников, волонтеров и тренеров, сообщает оргкомитет Игр.

Глава государства назвал эти состязания, которые зародились в Якутске в 1996 году, престижными.

– «Дети Азии» – это один из интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта, объединяющий на своих площадках талантливых, увлеченных ребят из разных регионов России и ряда азиатских стран, – отметил он в своем послании.

Он выразил уверенность, что соревнования пройдут на самом высоком организационном уровне, станут настоящим праздником спорта, творчества и дружеского общения.

Источник: оргкомитет II зимних МСИ "Дети Азии"

В этом году Игры по 10 видам пройдут сразу в 4 городах Кузбасса. В них примут участие 12 стран, а также 8 команд из регионов России. Всего более «Дети Азии» объединили 1000 спортсменов и тренеров.

В 2024 году впервые за 8 лет «Дети Азии» вернутся на родину в Якутск.

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