Окровавленная квартира в Мирном. Семейная посиделка в Якутии закончилась смертельным ударом ножа

Фото: СУ СК России по Якутии

47-летнюю жительницу города Мирный арестовали и предъявили обвинение в смерти ее супруга, сообщает пресс-служба СУ СК России по Якутии.

Семейная пара устроила небольшое застолье 20 февраля 2023 года. После употребления алкогольных напитков они повздорили. Во время скандала женщина схватила кухонный нож и ударила своего благоверного в бедро, после чего покинула квартиру. Через непродолжительное время мужчина скончался от полученного ранения.

Вскоре женщина вернулась домой с двумя знакомыми. Увидев тело, они сообщили о случившемся в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели, несколько луж крови на полу в коридоре и комнате.

Фото: СУ СК России по Якутии

Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), которое ведет Мирнинский межрайонный следственный отдел.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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