Оставила покусанного ребенка и ушла. В Якутске завели уголовное дело на хозяйку питбуля

Фото: petstime.ru

В Якутске собака бойцовской породы напала на 12-летнюю девочку. Около полугода потребовалось семье ребенка, чтобы добиться должного внимания правоохранительных органов к этой истории, сообщает издание Sakhaday.

Питбуль укусил подростка за внутреннюю часть бедра 31 августа 2022 года. Случилось это на границе городского парка и Якутского научно-исследовательского института туберкулеза (ЯНИИТ) по улице Петра Алексеева.

Что именно привело к нападению, не ясно. Уточняется только, что собака гуляла не одна, а с хозяйкой. Женщина отчитала не своего питомца за агрессию, а ребенка, сказав: «Ты что, не видишь, собака гуляет!». После этого она ушла, не предложив помощь, оставив жертву нападения в шоке. Мать девочки Виктория, узнав о случившемся, сразу направилась с ней в травмпункт.

Оперативно выяснить личность владелицы агрессивной собаки полиции не удалось.

– Полиция передала дело в Департамент ветеринарии, где его отложили в долгий ящик и собаку не искали, – сетует Виктория.

По ее версии, дело забуксовало, так как частные ветеринарные клиники не предоставили информацию о клиентах с бойцовскими собаками.

– Получается владельцы бойцовских собак могут ходить и натравливать на людей, а при отсутствии своевременного розыска и вовсе избежать наказания? А ветклиники и клубы отказывать представителю правопорядка предоставлять данные? – возмущается она.

Не дождавшись понимания в полиции и в департаменте ветеринарии, осенью женщина обратилась к дежурному прокурору. Он сообщил, что подозреваемых в этом деле так и не нашлось. Даже причину пояснил – в месте нападения рядом с парком нет камер.

Такое равнодушие не сломило настойчивость матери. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как его передали участковому Николаю Андрееву. В ноябре 2022 года из травпункта, куда мать с девочкой обращались сразу же после укуса, пришел ответ, что данных об их визите нет. Участковый сделал повторный запрос на основании имеющихся справок.

– Участковый Николай Андреев работал активно, и именно он передал в дознание. Если бы он вел дело с самого начала, то уверена, что личность владельца выяснили бы. Ну и если бы департамент ветерании отработал оперативно. С лабрадором то они искали по ветклиникам и клубам, а нам почему-то отказали, – говорит Виктория.

Согласно экспертизе, ребенку был нанесен легкий вред здоровью. 7 февраля было заведено уголовное дело по признакам состава преступления п.в.ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). По данной статье может грозить до 2 лет лишения свободы, либо арестом до 6 месяцев. Также среди наказаний 360 часов обязательных работ, исправительные работы до 1 года, либо принудительные работы на срок до 2 лет.

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