Невероятные приключения москвича в Якутии: как молодой учитель истории без шапки и денег добирался до Ленских столбов

Фото: @gazetahangalas

23-летний учитель истории из Москвы по имени Андрей совершил, пожалуй, самую экономичную и безбашенную поездку из Москвы на Ленские столбы в Якутию — без шапки, без рукавиц, в тонком пальто и обуви, по сути без денег.

О приключениях авантюриста рассказал районной газете «Хангалас» случайно столкнувшийся с ним житель Якутии Эльдар.

Фото: @gazetahangalas

«Смотрю: стоит парень без шапки и рукавиц, в тонком пальто»

Эльдар направлялся на спортивное мероприятие в село Немюгюнцы Хангаласского района, что лежит в сторону Ленских столбов от Якутска. Как вдруг заметил на дороге у села Техтюр голосующего молодого человека.

«Смотрю: стоит русский парень, без шапки, без рукавиц, в тонком пальто. Остановился, он меня спрашивает: куда едете? А я у него: а ты куда едешь? И тут он: на Ленские столбы! — ответ мужчины удивил Эльдара, но тем не менее он пригласил попутчика в машину. — Ну садись, хоть часть пути проедешь и согреешься, говорю. Разговорились. Рассказывает, что прилетел утром из Москвы и едет на попутках до Ленских столбов. Смотрит в свой телефон и говорит: недалеко же, всего 160 км», — рассуждения столичного гостя встревожили местного жителя.

Дело в том, что чем ближе к Ленским столбам, тем меньше становится машин на дороге и тем сложнее поймать попутку. Путешествие могло закончиться весьма плачевно, тем более что путник был одет не по погоде.

«А где шапка, рукавицы, обувь у тебя тонкая, как кроссовки же, почему турфирмой не едешь, спрашиваю. А он: тепло же, в Москве тоже так, я так езжу. Оказалось, он купил по акции авиабилеты из Москвы в Якутск и обратно за 600 рублей и решил съездить в эти длинные выходные. Говорит, у него давно есть мечта увидеть своими глазами Ленские столбы», — пишет Эльдар.

«Отвезу тебя сам!»

Якутянин засомневался, что кто-нибудь отвезет незнакомого человека на столбы. Но решил попробовать поискать машину. В Немюгюнцах мужчины посмотрели соревнования и поспрашивали такси.

«Но кто же согласится-то? И тогда я подумал: видимо, сам великий Юрюнг Аар Тойон (божество в якутской мифологии) послал его ко мне. И решил сам его отвезти», — Эльдар вместе с гостем исполнили обряды на дорогу и тронулись в путь.

В долину Туймаада, где стоит Якутск, они вернулись к полночи.

Подробно как доехать до Ленских столбов ( с геолокацией), можно посмотреть здесь.

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