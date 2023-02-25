Открытие II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоится 25 февраля

Фото: «Дети Азии» / «ВКонтакте»

Сегодня, 25 февраля, в Кемерове состоится торжественная церемония открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Рассказываем, где ее можно посмотреть.

Начало: в 12:00 (по московскому времени).

Прямая трансляция Игр будет вестись

на сайте www.cagic.org

на странице во «ВКонтакте» https://vk.com/gamesasia

Также показывать будут телеканалы НВК «Саха», «Якутия 24» и «Мамонт».

В данный момент идут последние приготовления.

Игры пройдут сразу в четырех городах Кузбасса. В соревнованиях по 10 видам спорта примут участие 12 стран, а также восемь команд из регионов России. Всего более 1000 спортсменов и тренеров.

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