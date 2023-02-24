В Якутии умерло 22 человека от суррогатного алкоголя

Употребление спиртосодержащей продукции, не предназначенной для употребления внутрь, остается актуальной проблемой в Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году 25% исследованных проб алкоголя оказались сомнительного качества, сообщает Управление Роспотребнадзора по Якутии.

За прошлый год Центр гигиены и эпидемиологии в Якутске исследовал более 140 проб спиртной продукции, из этого числа 25% оказались сомнительными по показателям крепости и щелочности. Всего в лаборатории изучили 65 проб в рамках плановых проверок, а также по просьбам юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

– Сомнительные пробы алкогольной продукции среди крупных алкогольных маркетов не зарегистрированы. Договора на производственный контроль были заключены с предприятиями торговли и производства в Алданском, Мирнинском, Нерюнгринском, Томпонском и в Якутске, – сообщили «КП – Якутии» в Роспотребнадзоре.

По заявкам правоохранительных органов сотрудники Центра проверили 38 проб, из которых 21 исследуемый материал ( 55,3%) не соответствовали нормам.

В крупных алкомаркетах Якутии некачественного алкоголя не выявлено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор напоминает, что даже небольшие дозы алкоголя могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Если же без спиртного не обойтись, то стоит приобретать качественные горячительные напитки в лицензированных местах торговли (информация о данной лицензии должна быть указана на стенде с информацией для потребителей).

Стоит отказаться от покупок через интернет, а также от спиртосодержащей продукции, не предназначенной для употребления внутрь (одеколоны, незамерзайка, боярышник и т.п.). Как отмечают в надзорном органе, к сожалению, проблема потребления суррогатного алкоголя остается крайне актуальной и в наше время.

– При употреблении суррогатов повышается смертность, появляются массовые отравления. По данным токсикологического мониторинга за отравлениями спиртосодержащей продукцией за период 2022 года зарегистрировано 38 случаев отравления спиртосодержащими жидкостями, из них 22 случая с летальным исходом (57,9%), – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Управление призывает якутян ответственно подходить к сохранению своего здоровья, пропагандировать здоровый образ жизни, бороться с употреблением суррогатных спиртных напитков, а также сигнализировать в органы внутренних дел о незаконном распространении и продаже суррогатов алкоголя.

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