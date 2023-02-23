Глава Якутии вручил госнаграды участникам специальной военной операции в День защитника Отечества

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 23 февраля, вручил государственные награды якутянам — участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Мы отмечаем этот знаменательный день с особым чувством. За последний год, пока идет специальная военная операция, роль защитников Отечества в жизни каждого человека возросла многократно. Нам выпало время непростых испытаний», — подчеркнул глава.

Айсен Николаев рассказал, что Якутия практически с самого начала спецоперации проводит кропотливую ежедневную работу с семьей каждого участника спецоперации. На социальную поддержку уже направлено более миллиарда рублей. Работает республиканский Единый координационный центр, который оказывает всестороннюю помощь бойцам на передовой и раненым из Якутии.

Фото: Андрей СОРОКИН

Государственные награды Российской Федерации в День защитника Отечества вручены 11 якутянам, троим из них посмертно.

За проявленные мужество и отвагу, самоотверженность при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции орденом Мужества награждены Леонтий Докторов, Айан Долгунов, Кирилл Шерстянников.

Жаргалу Занданову, Александру Зубко и Евгению Китчегясову Орден Мужества вручен посмертно.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Глава республики вручил Льву Слепцову и Георгию Федорову. Медалью «За отвагу» награждены Константин Анисимов, Илья Делиграсов и Суоhун Уохтаан Туолун-Уола.

Фото: Андрей СОРОКИН

От имени награжденных на торжественном мероприятии выступил Илья Делиграсов, награжденный медалью «За отвагу». Он выразил благодарность главе и правительству республики за поддержку бойцов, их семей и близких.

«Эта боевая награда — заслуга каждого бойца добровольческого отряда „Боотур“ и вклад каждого жителя, патриота нашей республики. Благодарю их за поддержку, веру, мужество и патриотизм», — сказал Илья Делиграсов.

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