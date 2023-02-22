Встретить Масленицу без вреда для здоровья. Как выбрать качественные продукты для блинов

В 2023 году масленичная неделя отмечается с 20 по 26 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проводы зимы и встреча долгожданной весны не должны омрачаться отравлением. Как не ошибиться при выборе продуктов для блинов, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Якутии.

«КП – Якутия» уже высчитывала индекс блина. Сколько стоит порция домашних блинов в Якутске, читайте по ссылке.

Издревле на Руси масленичная неделя отличалась широкими народными гуляниями и обильной трапезой перед Великим постом. В современной России также любят этот веселый праздник, главным символом которого являются блины. Чтобы они были не только вкусными, но и безвредными, Роспотребнадзор советует, правильно выбирать безопасные ингредиенты.

Источник: KP.RU

К примеру, в настоящем сливочном масле не должны быть только сливки и цельное молоко, иногда соль. Если присутствует пальмовое, арахисовое, кокосовое масло или «заменитель молочных жиров», то вы держите в руках маргарин или спред, что бы там ни обещала упаковка. Это уже не настоящее масло, а смесь из растительных и животных жиров.

Под уменьшительно-ласкательными словами «сметания» и «сметанка» часто скрывается продукт на основе растительных жиров. В натуральную сметану по госстандарту входят только сливки, закваска, молоко или молочные продукты.

Куриные яйца не должны продаваться в отделах нефасованных продуктов, готовых к употреблению. Нельзя покупать яйца с истекшим сроком годности, а также с загрязненной скорлупой, с пороками, с насечкой, «тек», «бой».

Сухие дрожжи могут храниться не больше 1 года. Важно помнить, что чем свежее продукт, тем лучше.

Домашние блины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы провести праздники без последствий для здоровья, нужно придерживаться несложных правил. Кроме соблюдения сроков годности и правильного хранения продуктов, следует учитывать любые сомнения в качестве продуктов и отказываться от них. Также не стоит приобретать продукты неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли.

Не стоит терять бдительности, покупая еду в уличных торговых точках Фото: Олег ЗОЛОТО

Если вы решили перекусить в местах уличных гуляний, то стоит обратить на условия торговой точки. Ради своей безопасности избегайте покупку еды в местах, где пренебрегают правилами гигиены. Да и сами не забывайте перед употреблением пищи на улице обработать руки гигиеническими салфетками.

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