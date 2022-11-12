В Якутии в карьере найдены останки ископаемых мамонта, носорога и других животных

Фото: Прокопий НОГОВИЦЫН

12 ноября в Хангаласском районе Якутии при проведении работ на карьере АО «РИК Автодор» в селе Верхний Бестях были найдены останки ископаемых животных. Об этом сообщило издание «Ханалас».

В село выехал известный краевед, руководитель научно-исследовательской экспедиции школьников «Эллэйада» Прокопий Ноговицын. Он приехал не один, а вместе с юным палеонтологом, учеником второго класса Проней Ноговицыным.

По словам краеведа, в карьере предположительно найдены кость носорога, роговой стержень бизона, фрагмент черепа снежного барана и позвонок мамонта. Бедренная кость носорога со отростком, а роговой стержень бизона окружностью 33 см. Это довольно большой стержень, в 2006 году был найден аналогичный диаметром 35 см.

Фото: Прокопий НОГОВИЦЫН

«Найденные останки были изъяты, но место, где они обнаружены, останется нетронутым промышленными разработками. Летом мы вернемся сюда со школьниками — членами экспедиции „Эллэйада“ и учеными-палеонтологами на раскопки», — добавил Ноговицын.

Отмечается, что фрагмент черепа снежного барана — это седьмая по счету находка на территории Якутии, а по всему миру всего около 30 таких находок.

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