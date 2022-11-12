Когда в Якутске откроется легендарный ТЦ «1000 мелочей»?

Фото: Госстройжилнадзор Якутии

Вот уже год, как на перекрестке улиц Ойунского и Октябрьской, завершилось строительство долгостроя «1000 мелочей». Но ТЦ пока не спешит открываться. «КП – Якутия» узнала, когда он планирует начать свою работу.

Строили 11 лет

Строительство шестиэтажного торгового комплекса общей площадью более 14 тысяч квадратных метров началось еще в 2010 году и должно было завершиться еще в 2012 году.

Однако сроки сдачи неоднократно переносились, и объект был включен в федеральный реестр проблемных объектов. В августе 2019 года в строящемся здании даже произошел пожар.

Фото: соцсети

Власти республики и федеральные структуры даже были вынуждены взять под контроль многолетний долгострой. Застройщиком объекта была компания ООО «Рост». В ноябре прошлого года объект наконец был завершен.

– Надеемся, что в этом году, спустя долгих 11 лет, дольщики дождутся ввода в эксплуатацию своих законных торговых метров, — комментировал тогда руководитель Госстройжилнадзора Якутии Павел Аргунов.

Несостоявшееся открытие

В апреле 2022 года на здании ТЦ вывесили плакат с объявлением, что открытие состоится 1 мая.

Фото: соцсети

Объявление об открытии ТЦ появилось во всех СМИ и даже в официальном телеграм-канале вице-премьера правительства Якутии Ольги Балабкиной (позже оно было удалено).

Однако, 1 мая, когда первые покупатели приехали к зданию «1000 мелочей», оказалось, что торговый центр и не думает открываться. Оказалось, что внутренние работы и близко не были готовы к завершению.

И когда откроется?

Как сообщил «КП – Якутия» представитель торгового центра, в здании до сих пор не закончена внутренняя отделка и ведутся работы по инженерным коммуникациям. Планируют открыться в декабре этого года, но более точная дата будет известна только в конце ноября.

– У нас уже столько раз пробуксовывало открытие, что мы уже опасаемся называть точную дату, – сказал собеседник редакции.

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