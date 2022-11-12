Пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев стал первым заместителем министра культуры региона

Афанасий Ноев. Фото: agip.sakha.gov.ru

Глава Якутии Айсен Николаев 12 ноября назначил Афанасия Ноева первым заместителем министра культуры и духовного развития республики. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Ранее Ноев занимал должность помощника — пресс-секретаря главы республики.

Ноев Афанасий Иванович родился 2 октября 1966 года в селе Ой Орджоникидзевского района Якутской АССР.

В 1992 году окончил Томский государственный университет, в 2003 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Является кандидатом педагогических наук.

После окончания вуза свою трудовую деятельность Афанасий Ноев начал с должности ассистента-преподавателя кафедры политологии Якутского государственного университета.

В 1993 году назначен первым заместителем министра туризма, физической культуры и спорта Якутии, в 1997 году — первым заместителем главы Хангаласского улуса. С 1998 по 2002 годы работал президентом НВК «Саха», с 2002 по 2003 годы — первым заместителем министра культуры и духовного развития республики.

В 2003 году Афанасия Ноева назначили председателем, генеральным директором Физико-математического форума «Ленский край». С 2008 по 2011 годы руководил исполкомом Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия». С 2011 по 2018 годы работал генеральным директором редакции газеты «Якутия», первым заместителем генерального директора ОАО РИИХ «Сахамедиа.

В 2019 году был назначен руководителем Департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства Якутии.

С августа 2020 года по настоящее время занимал должность помощника главы Якутии, исполнял обязанности пресс-секретаря Ил Дархана.

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