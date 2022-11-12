В Якутске построят новое здание летного училища

Фото: Андрей СОРОКИН

В Якутске для летного училища построят новый учебный корпус и общежитие, что позволит увеличить количество студентов с 300 до 450. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Фото: Андрей СОРОКИН

Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации им. В.И. Гришукова является филиалом Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Сейчас студенты обучаются в старом здании 70-х годов постройки, которое не отвечает современным требованиям подготовки будущих летчиков.

Из федерального бюджета на эти цели будет выделено свыше 1,4 миллиарда рублей. 12 ноября площадку, где планируется строительство новых корпусов в Новопортовском квартале, посетил глава Якутии Айсен Николаев.

Фото: Андрей СОРОКИН

«Вопрос назрел давно. Очень много желающих обучаться в нашем училище, сейчас здесь порядка 300 студентов со всей республики и других регионов страны. Готовим и летчиков, и техников. Само здание очень старое, уже не соответствует новым стандартам, не хватает мест в общежитии. В 2023-2025 годах построим новый корпус, общежитие, спортивный зал и сможем увеличить количество студентов до 450 и выше», — отметил директор училища Павел Прокопьев.

Фото: Андрей СОРОКИН

Айсен Николаев дал поручение профильным министерствам совместно с городскими властями решить вопрос с оформлением земельных участков и расселением жильцов аварийных домов, которые располагаются на территории будущего строительства. Данные многоквартирные дома уже признаны аварийными и подлежат сносу. Для этого подготовят предложения по включению домов в отдельную подпрограмму, что позволит расселить их раньше срока. Часть аварийных построек ранее уже ликвидирована, общая площадь будущей застройки составляет порядка 42 тысяч квадратных метров.

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