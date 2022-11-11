«Решили, как предложила Единая Россия». Депутат Госдумы Федот Тумусов — о разборках с российским блогером Тюняевым

Фото: t.me/fedot_tumusov

Депутат Государственной Думы РФ Федот Тумусов в своих соцсетях рассказал, как собирается разобраться с российским блогером Андреем Тюняевым, который 4 ноября опубликовал скандальное видео, где заявил, что в Якутии процветает «махровый национализм». Кроме того, блогер прошелся по теме СВО — по его мнению, якуты не участвуют в спецоперации.

Видео вызвало широкий общественный резонанс и негодование. Сам Федот Тумусов направил запрос на имя генпрокурора РФ Краснова с требованием возбудить уголовное дело.

Также депутат предложил, чтобы два Комитета Госдумы — по делам национальностей и по безопасности — обратились к Генпрокурору с требованием разобраться с провокацией и проинформировать депутатов о результатах.

Однако блогер Тюняев уже на следующий день опубликовал видео с извинениями, заявив, что его неправильно поняли и сказал, что восхищен сплоченностью жителей Якутии.

В Госдуме, судя по всему, посчитали его извинения достаточными, и представитель Комитета по делам национальностей от «Единой России» отклонил запрос Тумусова, предложив ограничиться его уже сделанными депутатскими запросами в Генпрокуратуру.

«Сегодня ведущий заседание вице-спикер Александр Жуков был не против и уже готов был поставить мое предложение на голосование без возражений, но представитель Комитета по делам национальностей („Единая Россия“), отметив, что видеоблогер свой ролик удалил и публично извинился, предложил все же ограничиться моими уже сделанными депутатскими запросами в Генпрокуратуру. Решили, как предложила ЕР», — написал Тумусов.

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