Сбер отмечает День рождения и приглашает якутян на Зеленый день

Фото: пресс-служба Сбера

В честь Дня рождения Сбер в пятый раз проводит «Зеленый день» и предлагает своим клиентам воспользоваться уникальными предложениями.

В честь этого события с 10 по 12 ноября в банке действуют специальные предложения и акции по кредитам, вкладам, дебетовым и кредитным картам, обезличенным металлическим счетам (ОМС), аренде сейфовых ячеек, а также льготные курсы обмена валюты.

Как отметил управляющий Якутским отделением Сбербанка Олег Бугай, «Зелёный день» – день самых выгодных покупок продуктов Сбера.

– В очередной раз мы приготовили большое количество предложений для наших клиентов, потому что мы считаем, что день рождение банка – это мероприятие, в котором должны принять участие все наши клиенты и разделить эту радость, получить выгоду от продуктов Сбера. Знаю, что многие жители Якутии знают и ждут этих интересных предложений. Наша главная миссия в рамках «Зеленого дня» – помочь людям решать их повседневные задачи, экономя деньги и время, – подчеркнул Олег Бугай.

Наибольшую выгоду могут получить владельцы годовой подписки СберПрайм и СберПрайм+ – они получат самый большой кэшбек и самые выгодные условия по продуктам банка.

Например, если с 10 по 12 ноября открыть вклад на сумму от 100 тыс. руб., то со СберПрайм+ ставка вырастет с 7,2 до 8,5 процента годовых, а для остальных клиентов – с 6,2 до 7,5 процента годовых.

Самым массовым подарком станет повышенный кэшбек по всем картам Сбера, как дебетовым, так и кредитным. С 10 по 12 ноября за онлайн-покупки у партнеров Сбера будет повышенный кэшбек-бонусами СберСпасибо в размере 10%.

Более подробно о других выгодных предложениях можно узнать по ссылке на сайте Сбера.

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