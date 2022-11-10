По льдам и торосам. Как жители Якутии переправляются через реку в межсезонье в отсутствие моста

Фото: скриншот видео

В Якутии наступило время межсезонья, когда устанавливается ледостав на реках, и в отсутствие моста переправа на другой берег становится сложной задачей.

Для грузовых перевозок путь пока закрыт, но пассажиры могут поехать на другой берег на судах с воздушной подушкой с дальнейшей пересадкой на аэроботы (это маломерные судна, обладающие вездеходными качествами).

Конечно, это удовольствие не из дешевых — дорога в один конец сейчас обойдется в 3,5-4 тысячи рублей. И безопасностью такой способ переправы похвастаться не может. Но выбора нет, и жители Якутии рискуют каждый день, пока на реках не установится лед.

Вот и на днях в сети появилось видео, как аэроботы с пассажирами на борту заскочили на льдину и застряли.

«Они застревают, выходя из воды. На огромной глыбе льда застряли оба аэробота. Теперь им нужна помощь», — комментирует свидетель происшествия.

Ранее пресс-служба Минтранса Якутии сообщала, что работники ООО «Ленаводсервис» и ООО «Лена-Транс» сократили время движения аэроботов по маршруту Якутск — Нижний Бестях, пробив сложный участок пути. Благодаря этому увеличилось количество рейсов, выполняемых за день. В данный момент на переправе задействовано 24 суда на воздушной подушке и 6 аэроботов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На переправе Якутск — Нижний Бестях увеличено количество рейсов на воздушных подушках (подробнее)