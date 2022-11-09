Создал особые условия для осужденного. В Якутске бывший сотрудник УФСИН оштрафован на два миллиона рублей за взятку

Фото: Артем КИЛЬКИН
Суд вынес приговор в отношении 23-летнего бывшего сотрудника УФСИН за получение взятки для создания особых условий одному из осужденных.
Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры республики и СУ СК РФ по Якутии.
Как установлено в суде, молодой сотрудник УФСИН не устоял перед искушением и в феврале этого года взял деньги от одного из осужденных. Сумма небольшая, всего 35 тысяч рублей. За эти деньги осужденному были созданы особые условия в колонии.
Дальше – больше. С начала марта по конец мая он получил уже свыше 150 тысяч рублей за пронос на территорию колонии мобильных телефонов. Как известно, сотовые телефоны в колонии ценятся даже больше сигарет. Младший инспектор группы надзора отдела безопасности за несколько ходок пронес 14 мобилок, а также зарядные устройства и наушники.
Его поймали сотрудники службы собственной безопасности УФСИН по Якутии. И конечно, уволили.
Бывшего младшего инспектора признали виновным по пункту «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом лично в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере).
Суд приговорил его к штрафу в размере двух миллионов рублей. А также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на три года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.