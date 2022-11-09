Создал особые условия для осужденного. В Якутске бывший сотрудник УФСИН оштрафован на два миллиона рублей за взятку

Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд вынес приговор в отношении 23-летнего бывшего сотрудника УФСИН за получение взятки для создания особых условий одному из осужденных.

Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры республики и СУ СК РФ по Якутии.

Как установлено в суде, молодой сотрудник УФСИН не устоял перед искушением и в феврале этого года взял деньги от одного из осужденных. Сумма небольшая, всего 35 тысяч рублей. За эти деньги осужденному были созданы особые условия в колонии.

Дальше – больше. С начала марта по конец мая он получил уже свыше 150 тысяч рублей за пронос на территорию колонии мобильных телефонов. Как известно, сотовые телефоны в колонии ценятся даже больше сигарет. Младший инспектор группы надзора отдела безопасности за несколько ходок пронес 14 мобилок, а также зарядные устройства и наушники.

Его поймали сотрудники службы собственной безопасности УФСИН по Якутии. И конечно, уволили.

Бывшего младшего инспектора признали виновным по пункту «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом лично в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере).

Суд приговорил его к штрафу в размере двух миллионов рублей. А также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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